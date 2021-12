Vaccini anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, si comincia

Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. La notizia, che interessa dunque anche bimbi e famiglie lecchesi, è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre, dalla Regione Lombardia. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare.

Percorsi dedicati a bambini e famiglie

"In Lombardia la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno - spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti - Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica".

Una diretta social con i medici per rispondere ai dubbi

"Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli - ha aggiunto Letizia Moratti (nella foto) - Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI. Riteniamo infatti importante e doveroso spiegare e rispondere alle domande con l'ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli".

Durante la diretta sarà possibile approfondire il tema della malattia da SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni anti Covid-19 in età pediatrica (fascia 5- 11 anni) con l'aiuto di professionisti clinici e sanitari:

Giuseppe Banderali, direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale Ospedale San Paolo di Milano

Raffaele Badolato, direttore UO Pediatria Spedali Civili di Brescia e presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia

Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma

Maria Antonella Costantino, direttrice UO Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano.

Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas.

La diretta sarà condotta da Giulia Gioda, direttore di Mondosanità, coadiuvata dal direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 3346324686.