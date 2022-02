Sprint per le vaccinazioni: il Palataurus aperto anche di notte per i bambini

Non solo l'accesso senza prenotazione. Oltre alla “doppietta” di sabato 5 e domenica 6 febbraio, i genitori dei bambini nella fascia d'età 5-11 anni potranno sfruttare un'altra finestra per avviare il percorso vaccinale contro il Covid-19: tra le 20 e le 23 di venerdì 11 febbraio il centro del “PalaTaurus" di viale Brodolini terrà, infatti, aperte le porte ai giovanissimi. La decisione è stata presa di comune accordo da Ats Brianza, Asst Brianza, Asst Lecco, Asst Monza e Policlinico di Monza, per facilitare l'accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini e, in orario extralavorativo, al fine di incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale, organizzano un nuovo Open day per i bambini e un’apertura serale.

Aperture serali

I cittadini di Ats Brianza, potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in un’apertura serale dalle 20.00 alle 23.00 giovedì 10 febbraio (Carate Brianza) e venerdì 11 febbraio (Monza e Lecco). È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità. L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose, della seconda o della terza dose, secondo le tempistiche di inoculo previste.

Di seguito l'elenco dei Centri Vaccinali di Ats Brianza che aderiscono all’apertura serale:

Orario libero accesso CENTRO VACCINALE Indirizzo Comune Giovedì 10 Venerdì 11 HUB PHILIPS MONZA Via Philips 12 Monza 20.00-23.00 POLARIS CARATE BRIANZA Via della Valle 44 Carate Brianza 20.00-23.00 PALATAURUS LECCO Via Brodolini 35 Lecco – loc. Maggianico 20.00-23.00

Open day bambini

I bambini della fascia d'età 5-11, sabato 5 e domenica 6 febbraio, potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione. È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità. L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti.

Di seguito l'elenco dei Centri Vaccinali Pediatrici di Ats Brianza che aderiranno all'Open day: