Lecco sfonda il 90% di prime dosi. È la prima (e per ora unica) in Lombardia

Nel giorno in cui si apre la finestra per la somministrazione delle terze dosi, la provincia di Lecco è la prima in Lombardia a superare quota 90% in merito alle prime dosi inoculate. I dati forniti da Regione Lombardia confermano il nostro territorio all'apice della classifica: su 289.816 persone target, infatti, 261.477 hanno ricevuto la prima inoculazione, mentre 228.926 (78,99%) hanno terminato il ciclo, in attesa di capirne di più sul piano per la terza dose in base alle fasce d'età.

I dati lecchesi

Popolazione target: 289.816;

Prime dosi: 261.477 (90,22%);

Seconde dosi: 228.926 (78,99%);