Arrivano i vaccini a Lecco: 7mila dosi di Moderna al "Manzoni"

Nuovo carico di vaccini in arrivo nel Lecchese. Arriveranno a destinazione oggi, mercoledì 29 settembre, i furgoni di SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna presso gli ospedali della Lombardia di 231.500 dosi del vaccino Moderna. Nel corso della mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico le dosi di vaccino a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale nelle 19 strutture ospedaliere e sanitarie delle province lombarde.

All'ospedale "Manzoni" di Lecco sono state destinate 6.900 dosi di vaccino Moderna che verranno poi a loro volta distribuite negli hub vaccinali della provincia.

Le altre strutture lombarde

79.200 sono le dosi del vaccino destinate agli Ospedali di Milano e provincia (Niguarda 17.000, Sacco 32.200, Legnano 20.000, San Raffaele 10.000), mentre nelle restanti strutture sanitarie lombarde la distribuzione avverrà secondo le seguenti modalità:

Policlinico San Matteo di Pavia (4.000 dosi)

Ospedale civile di Voghera (6.600 dosi)

Spedali Civili di Brescia (61.100 dosi)

Ospedale di Esine (2.200 dosi)

Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (3.000 dosi)

ASST Bergamo Ovest di Treviglio (6.000 dosi)

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (9.400 dosi)

ASST Olona Busto Arsizio (11.000 dosi)

Ospedale Sant’Anna di Como (7.100 dosi)

Ospedale Carlo Poma di Mantova (6.500 dosi)

Ospedale S. Gerardo di Monza (5.300 dosi)

Ospedale di Vimercate (10.700 dosi)

Ospedale Manzoni di Lecco (6.900 dosi)

Ospedale Maggiore di Cremona (8.000 dosi)

Il resto d'Italia

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per un totale complessivo di 883.300 dosi.