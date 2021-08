Scuola: 24mila dipendenti hanno scelto di non ricevere il vaccino anti-Covid

Il ritorno in classe, fissato per il 13 settembre, si avvicina. A che punto siamo con la campagna vaccinale? Il popolo di coloro che non si sono sottoposti alla profilassi in Lombardia è rappresentato anche nelle scuole, dove conta 23.809 persone, tra docenti e personale amministrativo, ovvero il 10% del totale.

Vaccinato il 78%

Ma se 23.809 lavoratori delle scuole lombarde non si sono (ancora) vaccinati contro il coronavirus, l'86% di loro ha invece già ricevuto una prima dose e ben il 78% si è sottoposto al ciclo vaccinale completo. I non vaccinati sono appunto il 10% del totale del personale scolastico regionale che comprende 232mila docenti, non docenti e personale Ata.

A comunicare le percentuali è l'assessorato al Welfare che ha elaborato le stime prendendo in considerazione i dipendenti residenti in Lombardia, di cui 200.215 risultano essersi sottoposti alla prima somministrazione e 181.591 hanno ricevuto anche la seconda dose.