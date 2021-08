Lombardia, nessuna sorpresa: è ancora zona bianca. Fontana: “Vaccinazioni efficaci”

Tutto come da previsioni: la Lombardia rimane in zona bianca.

“Con un’incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute”.

A spiegarlo è presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Vaccini efficaci in Lombardia”

“Un risultato che - prosegue il governatore - conferma l’efficacia della vaccinazione che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge”. “Per consolidare questa situazione - aggiunge il presidente Fontana - abbiamo messo in campo una serie di iniziative sul territorio, affinché chi ancora non si sia vaccinato possa farlo nel più breve tempo possibile”.