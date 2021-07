Verso la ripresa della scuola: una finestra per la vaccinazione senza prenotazione di 44mila persone

Dal 17 al 21 luglio docenti e non potranno ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. In 10mila non si sono presentati per il richiamo. In provincia di Lecco si va al PalaTaurus

Sono 44mila le persone del mondo scolastico, tra docenti e non, che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti-Covid. Per questo motivo la Regione, tramite la propria Unità di crisi, mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120.000 posti nei Centri vaccinali per consentire l'accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022.

Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell'80%.

54mila persone non hanno completato il ciclo

«Anche la Struttura commissariale - ha spiegato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare - ha recentemente posto l'attenzione sull'importanza di vaccinare quanto più possibile insegnanti e operatori del mondo scolastico per permettere un ritorno sicuro alla didattica a settembre. E a noi questo tema è particolarmente caro. Per raggiungere dunque i circa 44.000 tra insegnanti e operatori scolastici lombardi che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale, sommati ai circa 10.000 che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose Regione garantirà loro un accesso diretto».

La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia ha intanto inviato a tutti i Dirigenti Scolastici della Lombardia una comunicazione per informarli della possibilità di vaccinare senza prenotazione tutto il personale scolastico che ancora non si è vaccinato. Una finestra che va dal 17 al 21 luglio presso i centri vaccinali disponibili all'indirizzo: www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it

«È un'occasione importante che Regione Lombardia offre al personale scolastico che non si è ancora vaccinato - ha evidenziato l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala - e mi auguro fortemente che i 44 mila che mancano ancora all'appello sfruttino questa finestra per vaccinarsi e poter guardare con fiducia e ottimismo al prossimo anno scolastico».

Niente prenotazione

Dunque insegnanti, personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), collaboratori scolastici, volontari e altre persone con potenziali contatti con studenti potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazioni. Basterà presentare la tessera sanitaria e un'autocertificazione che garantisca l'appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

Di seguito l'elenco dei Centri vaccinali Covid aderenti all'iniziativa, suddivisi per Ats di appartenenza:

Ats Brianza

- Ex Philips, Monza

- Polaris Studios, Carate Brianza

- Ex Esselunga, Vimercate

- Palataurus, Lecco

Ats Bergamo

- Palasettembre, Chiuduno

- Centro universitario sportivo Bergamo - Cus, Dalmine

Ats Brescia

- Fiera, Brescia

- Centro sportivo, Chiari

- Palasport, Lonato

Ats Insubria

- Malpensa Fiere

- Schiranna, Varese

- Rancio Valcuvia, Varese

- Lariofiere, Erba

- Villa Erba

Ats Milano

- Palazzo delle Scintille, Milano

- Hangar Bicocca, Milano

- La Fabbrica del Vapore, Milano

- Drive Through Trenno, Milano

- Humanitas, Pieve Emanuele

- Ospedale Militare di Baggio, Milano

- Quartiere Fiera, Abbiategrasso

- Fiera, Lodi

- Palazzetto Sport, Codogno

Ats Montagna

- Centro Congressi, Darfo

- Palestrone, Chiavenna

- Ospedale Morelli, Sondalo

- Polifunzionale, Villa di Tirano

- Polo Fieristico, Morbegno

- Ospedale, Gravedona

- Palestra De Simoni, Sondrio

Ats Pavia

- PalaCampus, Pavia

- Auser, Voghera

- Centro commerciale Il Ducale, Vigevano

Ats Val Padana

- Ex tribunale, Crema

- Fiera, Cremona

- Arena Grana Padano, Mantova

- Palestra Caglio, Castiglione delle Stiviere

"Per la vaccinazione del personale scolastico - conclude l'assessore al Welfare - Regione Lombardia metterà dunque a disposizione tutte le dosi di vaccino che sono necessarie". (LNews)