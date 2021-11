La Lombardia non cambia colore: confermata la zona bianca

Nessun cambio di colore, com'era nelle previsioni.

“Una buona notizia, anche questa settimana la Lombardia si conferma in zona bianca".

Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli.

"Sono molto soddisfatto - ha poi aggiunto Fontana -, ma invito tutti a continuare a fare attenzione mantenendo la guardia sempre alta. Questa conferma dimostra che le vaccinazioni sono un’importante barriera contro il Covid". Il presidente si è quindi detto ottimista anche per la settimana successiva, anche se - ha concluso - "il virus è imprevedibile".

"L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni in Lombardia si attesta a 74, contro una media italiana del 91. La percentuale di occupazione letti in area medica per pazienti covid nella nostra regione è pari all’8%, mentre per la terapia intensiva resta stabile al 3%", ha spiegato qualche giorno fa il vicepresidente Letizia Moratti. Stando all'ultimo bollettino di giovedì 18 novembre, in terapia intensiva sono 56 i posti letto occupati, mentre sono 584 quelli "impegnati" nei reparti ordinari.

Quanto manca alla zona gialla

Questi sono numeri da zona gialla? In parte sì, ma in parte no. A stabilire le modalità per il "declassamento" in giallo è il decreto del governo dello scorso luglio. Si legge:

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una regione passi alla colorazione gialla:

l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

L'incidenza settimanale lombarda è quindi sopra la soglia d'allarme, ma per il momento la regione resta bianca perché gli ospedali sono ancora sufficientemente vuoti.