Dalle lingue straniere all'informatica e tanto altro: al via 28 corsi gratuiti per adulti

Ben 28 corsi gratuiti professionalizzanti e di cultura generale per adulti presto al via a Lecco. Il Cpia "F. De Andrè" rende noto infatti che nell'ambito del Progetto Condivisioni organizzato in collaborazione con la Casa sul Pozzo e con l'associazione Assalam (e patrocinato dal Comune di Lecco), grazie ai finanziamenti PON, a partire da gennaio 2022 si apriranno le iscrizioni a 28 corsi gratuiti relativi alla padronanza di competenze di base riguardanti lingue straniere, informatica e matematica, arte e musica, sport e orienteering, letteratura e lettura, ricerca attiva del lavoro e sicurezza, competenze relative alla guida del muletto, di sartoria, di panificazione e tanto altro.

Gli adulti del nostro territorio interessati potranno avere ulteriori informazioni o iscriversi collegandosi al sito del Centro provinciale istruzione adulti, cliccando su questo link. Qui si possono leggere tutte le notizie utili (date e orari, sedi, competenze, chiusura iscrizioni) relative ai corsi.

"I corsi saranno completamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse dei Fondi europei messi a disposizione del territorio dalle capacità di progettazione del Cpia di Lecco - spiega il dirigente scolastico Renato Cazzaniga - Chiediamo la collaborazione di Enti, associazioni e Istituzioni scolastiche per diffondere attraverso i contatti e gli strumenti di comunicazione istituzionali questa importante opportunità finalizzata a favorire l'occupabilità nel nostro territorio e a far crescere le competenze degli adulti".