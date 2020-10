Valsassina: la Croce Rossa cerca volontari, a fine ottobre la presentazione dei corsi

La Croce Rossa Valsassina apre le porte agli aspiranti volontari. Presso la locale sede di Via Provinciale, 150, Ballabio, il prossimo venerdi 23 ottobre alle ore 20.30 si terrà la presentazione del nuovo corso: «Giovani, casalinghe, pensionati: garantiremo insieme sempre più servizi alla nostra collettività, aumentando i servizi di emergenza legati 118 e i trasporti secondari per dialisi, visite specialistiche, trasporti e dimissioni ospedaliere».

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a formazione.valsassina@crilecco.org, oppure chiamare al numero 349 9017749 (Francesca). Le lezioni teoriche si svolgeranno online, mentre quelle pratiche nel rispetto delle normative per il contrasto del Covid-19. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione e, previo superamento di un esame, si procederà con la nomina a volontario della Croce Rossa Italiana.

"Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se stessi. Essere volontario o volontaria significa inoltre non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all'interno della propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che stiamo facendo la differenza. Nella loro vita come nella nostra".