Riconoscere le stelle e se stessi attraverso il respiro con i corsi del Planetario

Sette serate per avvicinarsi alle meraviglie del cosmo partendo dai primi passi. E altrettante per un secondo viaggio, il percorso di consapevolezza intitolato "L'Universo dentro e fuori di me". Autunno è tempo di corsi al Planetario di Lecco.

Partiamo dal primo. Il Planetario ripropone il corso base di astronomia per tutti, per sette lunedì a partire dal 4 ottobre, con inizio alle ore 21. Il relatore sarà Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario.

Ecco nel dettaglio i temi che verranno trattati: lunedì 4 ottobre: "Il Sole e la Luna"; 11 ottobre: "Tour turistico nel Sistema Solare"; 18 ottobre: "La Via Lattea e le sue meraviglie"; 25 ottobre: "Oltre la Galassia: l'Universo a grande scala"; 8 novembre: "Gli esopianeti e la ricerca di una nuova Terra"; 15 novembre: "Nel cuore dei buchi neri"; 22 novembre: "Come riconoscere stelle e costellazioni" (proiezione in cupola).

Il costo di iscrizione è di 90 euro. Gli iscritti, in caso di assenza a qualche incontro, avranno a disposizione la registrazione della serata.

"L'Universo dentro e fuori di me"

Il percorso "L'universo dentro e fuori di me", tenuto da Cecilia Corti e Anna Dell'Era, partirà invece martedì 19 ottobre e si protrarrà per sette martedì consecutivi, sempre con inizio alle ore 21. Si tratta di un itinerario alla ricerca della consapevolezza del proprio respiro, nell'ambiente magico della cupola stellata. Anche in questo caso l'iscrizione costa 90 euro.

Per entrambi i corsi la prenotazione è obbligatoria e il pagamento va effettuato all'inizio della prima serata o, per chi iniziasse dopo, alla prima serata di frequenza. La durata delle lezioni si aggira sull'ora e mezzo. La prenotazione va sottoscritta attraverso il sito www.deepspace.it. Per ogni informazione si può chiamare il 3288985316 (Loris Lazzati, per il corso base di astronomia) e il 3388641095 (Cecilia Corti, per "L'universo dentro e fuori di me").