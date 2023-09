Un corso per imparare a condurre il proprio cane in maniera responsabile

Un corso per imparare a condurre in maniera corretta i propri amici a quattro zampe. Si svolgerà in tre lunedì sera nel mese di ottobre a Casatenovo la nuova edizione de "Il patentino: corso di formazione per proprietari di cani e non". L'appuntamento è in sala civica di Villa Facchi a Casatenovo, via Castelbarco 7.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 settembre 2023 inviando una mail all'indirizzo di Enpa Merate: merate@enpa.org.

Il costo del corso, da consegnare durante la prima serata, è di 10 euro e sarà interamente devoluto all'associazione che si occupa di protezione e cura degli animali.

Il programma del corso

Lunedì 09/10 dalle ore 20 alle ore 23

Diego Perego - Direttore Dipartimento Veterinario Ats Brianza

"Perché un corso per proprietari attuali o futuri di cani"

Rosa Gorio - Medico veterinario esperto in comportamento

Elisabetta Mariani - Istruttore/riabilitatore cinofilo:

"Le origini del rapporto tra l'uomo e il cane: un'amicizia antica"

"Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano”

“Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza”

Lunedì 16/10 dalle ore 20 alle ore 23

Rosa Gorio - Medico veterinario esperto in comportamento

"La comunicazione tra l'uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni"

"Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani"

"Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare"

"La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie”

Lunedì 23/10 dalle ore 20 alle ore 23

Antonella Fiore e Virna Cavalli - Ats Brianza

"Gli obblighi di legge del buon proprietario"

"Le figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi"

Test finale di apprendimento e rilascio del certificato di partecipazione a coloro che avranno seguito tutti gli incontri e superato favorevolmente il test.