I 25 anni del corteo storico della Valle San Martino: "Un evento simbolo"

Il tempo incerto non ha fermato l'evento simbolo di Calolziocorte, nonchè uno dei presepi viventi più apprezzati del territorio lecchese. Alle 15 di oggi, giorno dell'Epifania, è partito infatti il corteo storico della Valle San Martino, giunto alla sua XXV edizione. In tanti hanno applaudito il presepe vivente che ha animato le vie del centro città, da villa De' Ponti fino alla chiesa Arciprebisterale, dove il corteo è approdato per la rappresentazione finale.

I volontari hanno come sempre impersonato - in caratteristici costumi d'epoca - non solo i personaggi del presepe con Gesù bambino, San Giuseppe, Maria e i Re Magi a cavallo, ma anche alcune figure simbolo della storia della cristianità e del Calolziese: da San Francesco d'Assisi a San Girolamo Emiliani, dal Beato Serafino Morazzone a Caterina Cittadini, e tanti altri ancora.

Il corteo storico anima da fine anni Novanta il giorno dell'Epifania a Calolziocorte richiamando numerosi spettatori anche da altri paesi del territorio. E così è stato anche oggi nonostante qualche goccia di pioggia che ha frenato un po' l'afflusso di pubblico, comunque numeroso. La manifestazione, ideata dalla parrocchia di San Martino Vescovo, oggi guidata dall'arciprete don Giancarlo Scarpellini, era stata sospesa e ridotta nei due anni del covid, ripartendo poi molto bene lo scorso anno.

Quella di oggi, sabato 6 gennaio 2024, è stata l'edizione numero 25. L'organizzazione è ora curata dall'intera Unità pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala, dalla Pro loco di Calolziocorte presieduta da Simona Bonacina e dall'assessorato agli eventi e associazioni del Comune di Calolziocorte guidato da Cristina Valsecchi. "Si tratta di un evento simbolo della Valle San Martino e non solo - hanno commentato i protagonisti - siamo felici di aver richiamato anche questa volta spettatori e visitatori provenienti anche da fuori città. Il corteo storico riesce sempre a riunire al meglio devozione, tradizione e storia locale". Ecco alcune foto dell'evento di oggi.