Camminate, escursioni, panorami e attrazioni per rendere indimenticabile la domenica

Cosa fare in una domenica di bel tempo nel Lecchese per godersi un po' di tempo libero? Le occasioni non mancano tra escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente sempre nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. E sono sempre validi i nostri consigli per gli eventi del weekend.

Camminate lungo scenari da favola

Il territorio lecchese offre scenari mozzafiato tra lago e montagne e infinite possibilità di passeggio per smaltire i vari pranzi e cenoni, con escursioni più o meno impegnative. Ce n'è davvero per tutti i gusti e senza dover andare troppo lontano. Proponiamo le 10 camminate più belle sul Lago di Como se si ha occasione e voglia di recarsi anche fuori porta, mentre se si vuole restare in zona si può scegliere tra sterrati a sbalzo sul lago e al riparo nei boschi approfittando di un meteo particolarmente mite in questo periodo. Se alle scarpe da trekking si preferisce la bicicletta, le opportunità - alias piste ciclabili - non mancano di certo.

Viste mozzafiato

Il lago, con il suo brand "Lake Como" ormai noto e apprezzato in tutto il mondo, offre anche moltissimi punti panoramici che nella stagione invernale sanno regalare momenti unici grazie ai colori "pastello" del pomeriggio. La strada da fare nella maggior parte dei casi non è molta, ma la gratificazione enorme: viste favolose su Lecco e il lago , in maniera specifica lungo il Sentiero del Viandante . La redazione consiglia in particolare un luogo da non perdere.

Le attrazioni lecchesi

Nella nostra provincia sono molteplici le attività possibili, spesso correlate a un luogo naturalistico o architettonico di pregio. Decidere dove andare non è semplice. Proviamo a fare un po' di ordine (e cernita) grazie ai voti degli utenti su TripAdvisor . Volete dedicarvi solo al sacro? Si può andare alla scoperta di cinque suggestivi santuari sulle alture lecchesi: vi proponiamo alcune escursioni in grado di unire la passione per la montagna e i panorami a lago con quella per l'arte e la storia locali.

Visite ai musei