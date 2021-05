Lecco, i diciottenni ricevono la Costituzione: come confermare la partecipazione

Un momento dall'alto valore simbolico, che si rinnova di anno in anno. In prossimità della Festa della Repubblica, di cui quest'anno ricorre il 75° anniversario, martedì 1° giugno alle 18 in piazza Garibaldi, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni consegnerà la Costituzione Italiana ai neo-diciottenni di Lecco.

Invitati a prendere parte al momento tutti i giovani residenti in città nati nel 2003 ai quali è stato chiesto di confermare la partecipazione entro giovedì 27 maggio scrivendo a partecipa@comune.lecco.it oppure telefonando allo 0341 481.470 - 243. La cerimonia di consegna della Costituzione rappresenta un momento di promozione della partecipazione civica e della responsabilità individuale dei giovani, proprio in una fase particolare della loro crescita, che li vede diventare a tutti gli effetti cittadini con diritti e doveri.

Gli attestati di cittadinanza

A seguire saranno consegnati anche gli attestati di cittadinanza civica alle famiglie dei minori nati in Italia, figli di immigrati residenti a Lecco, che ne avevano fatto richiesta lo scorso anno e che, a causa dell'emergenza sanitaria, non avevano ricevuto il documento simbolico in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre.

«Desidero invitare tutti i neo-diciottenni della città di Lecco a partecipare a questo momento importante alla vigilia della Festa della Repubblica – è il commento del sindaco, Mauro Gattinoni –. Il passaggio alla maggiore età consegna a ciascun ragazzo e a ciascuna ragazza nuovi diritti e doveri da cittadino italiano: la Costituzione è custode di questi valori fondamentali, che spetta a ognuno di noi applicare ogni giorno».