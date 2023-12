È una ventunesima edizione del Premio Costruiamo il Futuro davvero speciale quella celebrata al Palazzetto Aquamore di Merate. In primo luogo perché sono stati distribuiti nelle province di Lecco e Monza Brianza premi per un totale di 96mila euro a 47 associazioni del territorio impegnate in ambito sociale, culturale e sportivo, sottoforma di assegni da mille a cinquemila euro e forniture tecnico-sportive. Ma a dare ancora più valore alla giornata di festa, presentata sul palco come ogni anno da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, è stata anche la presenza di un ospite straordinario come Al Bano, che si è calato a pieno nella realtà di quest'iniziativa dando vita a momenti di musica e canto molto coinvolgenti e apprezzati dal numeroso pubblico presente (oltre mille le persone che hanno gremito la struttura meratese).

L'obiettivo dell'iniziativa è supportare in modo concreto - grazie al contributo fondamentale di aziende e fondazioni come Grimaldi Onlus e Allianz Umana Mente - il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si danno da fare per favorire nei fatti integrazione, inclusione e assistenza. Considerando tutte le edizioni realizzate sul territorio lombardo a partire dal 2003 sono ormai oltre mille le associazioni premiate: il "contatore" ha raggiunto infatti il numero sorprendente di 1.160. Un traguardo a cui corrisponde un contributo totale che ora supera 1,9 milioni di euro.

Coinvolti numerosi enti

A questa nuova edizione del Premio in Brianza hanno dunque preso parte enti del terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell'area della Provincia di Lecco e Monza Brianza e hanno partecipato al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il termine per presentare la domanda scadeva il 20 novembre 2023). A effettuare la selezione tra le 211 proposte presentate è stato un Comitato d'onore che si è riunito il 22 novembre a Barzanò.

I riconoscimenti maggiori, da 5mila euro, sono stati attribuiti a due realtà straordinarie del territorio, una della provincia di Lecco e una di Monza. La prima è l'Associazione genitori scuole cattoliche, uno "strumento" - così si autodefinisce - che i genitori si sono donati per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola e con la società civile. Il contributo verrà utilizzato per finanziare il progetto "Psicologo nelle scuole", una figura che ha assunto un ruolo ancora più centrale negli ultimi anni con l'acuirsi delle complessità sorte nel periodo pandemico.

Lupi: "Più di mille euro al giorno per le associazioni"

"Con le ultime cinque edizioni del Premio in Lombardia abbiamo raggiunto un nostro record importante: siamo riusciti a distribuire 400mila euro a 210 associazioni nel corso di un singolo anno – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Grazie alla vicinanza di tante aziende e fondazioni che supportano la nostra iniziativa, più di mille euro al giorno mediamente sono dunque stati messi a disposizione di questi Eroi del Quotidiano che si impegnano per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Per noi si tratta di un'enorme soddisfazione. Ed è bello pensare oggi che proprio da qui, da Merate, sia partito vent'anni fa lo splendido percorso di questo Premio che ogni anno cresce e può dare più risposte alle esigenze di uno straordinario tessuto di realtà capaci di offrire testimonianze di impegno sociale che rafforzano il territorio. Ogni volta che incontriamo una di queste associazioni, entriamo in contatto con un mondo di attenzione e cura verso gli altri che tocca nel profondo. Da questi Eroi del quotidiano c'è quindi da imparare una lezione fondamentale: dove c'è un bisogno, c'è sempre un tesoro. La presenza di Adriano Galliani e Al Bano ha contribuito a rendere ancora più bella e coinvolgente questa grande festa della solidarietà brianzola.

Un momento particolarmente emozionante si è vissuto con la consegna alla famiglia della Targa alla Memoria in onore e ricordo di Ennio Airoldi, storico presidente Csi della provincia di Lecco e grande sostenitore del Premio Costruiamo il Futuro, che è venuto a mancare nei mesi scorsi.

Fra i volontari premiato Franco Villa, impegnato nel Progetto Piedibus a Merate, grazie al quale i bambini possono effettuare il tragitto casa-scuola in piena sicurezza. Da ormai trent'anni Franco, con massima dedizione e attenzione, percorre il tragitto ogni mattina accompagnando e intrattenendo i piccoli, per i quali col tempo diventa una persona di famiglia, una sorta di nonno aggiuntivo.

Elenco delle associazioni lecchesi premiate

Contributo 5.000 euro

Associazione Genitori Scuole Cattoliche - Comitato Provincia di Lecco (Lecco) - Sociale

Contributo 3.000 euro

Montevecchia (Montevecchia) - Sport

Contributo 2.000 euro

Associazione Amici di Claudio (Delebio) - Sociale

Auser Leucum (Lecco) - Sociale

Probabilità (Merate) - Sociale

Anfora Onlus (Calolziocorte) - Sociale

Fondazione Scuola dell'infanzia Dr Luigi e Regina Sironi (Oggiono) - Sociale

Amis di Pumpier de Meraa (Merate) - Sociale

Associazione Volontari Ospedalieri Merate (Merate) - Sociale

Gruppo Ama, insieme con amicizia - Il Grappolo (Robbiate) - Sociale

Gruppo Sportivo Oratori V Uniti (Valgreghentino) - Sport

Lecco Alta (Lecco) - Sport

Polisportiva di Esino Lario (Esino Lario) - Sport

Giocosport Barzanò (Barzanò) - Sport

Fcd Merate (Merate) - Sport

Polisportiva Dilettantistica Merate (Merate) - Sport

Scuola di Musica "San Francesco" (Merate) - Cultura

Contributo 1.000 euro

Saints Pagnano (Merate) - Sport

Centro di Rieducazione Equestre Pegaso Brianza (Barzago) - Sport

I bagai di binari (Cernusco Lombardone) - Cultura

Comitato Teca (Bosisio Parini) - Cultura

Rifugio (Sirtori) – Cultura

Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro

San Marcellino Lecco (Imbersago)

Rhinos Robbiate (Robbiate)

Medaglia d'oro al volontario

Franco Villa – Progetto Piedibus (Merate)