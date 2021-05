"Cover me", il concorso sulle note di Bruce Springsteen sbarca a Lecco

Le iscrizioni per la seconda edizione del contest chiudono il 31 maggio. I partecipanti suoneranno in un tour di tre tappe che oltre a Bergamo e Milano prevede anche il nostro capoluogo

Ancora dieci giorni di tempo per inviare il proprio arrangiamento interpretando una canzone del Boss ed essere tra i 30 artisti finalisti che avranno la possibilità di calcare il palco sulle note di Bruce Springsteen in un tour di tre tappe live. Sono questi i nuovi ingredienti della seconda edizione di "Cover me", il primo contest dedicato al rocker americano più famoso al mondo organizzato dal gruppo Noi & Springsteen. Un 2021 che non solo apre i confini agli artisti internazionali, ma riporta la musica sul palco in un mini tour estivo nel quale i 30 finalisti potranno esibirsi davanti a un pubblico. Appuntamenti, in fase di definizione, a Lecco, Bergamo e Milano.

«Abbiamo deciso - spiegano Alberto Lanfranchi, Alberto Cantù, Saverio Ceravolo e Luca Lanfranchi, membri del gruppo Noi & Springsteen - di programmare tre tappe live in cui i 30 finalisti avranno la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico: un segnale importante di ripartenza per il mondo degli spettacoli dal vivo e della musica che ha subito un forte stop a causa della pandemia da Covid 19. Per molti artisti, infatti, sarà la prima occasione di esibirsi live dopo molto tempo: un modo per farsi conoscere e per respirare nuovamente l'emozione di cantare su un palco di fronte al pubblico».

Interpretazioni personalizzate

"Cover Me", infatti, riunisce musicisti e band italiane e internazionali che vogliono mettersi alla prova riarrangiando e interpretando a modo proprio un brano del Boss, senza snaturarne l'essenza e la melodia: non cover band dunque, ma veri e propri artisti capaci di trasmettere la propria autenticità e originalità. I brani identici all'originale infatti non verranno accolti dalla giuria e non parteciperanno al contest. Un omaggio a un'artista internazionale che - con la sua musica - ha emozionato e ispirato milioni di fan. I candidati hanno, inoltre, la possibilità di farsi conoscere attraverso la rubrica "Scopriamo gli artisti del contest Cover me 2021" sulla pagina Facebook di Noi&Springsteen. In programma anche l'idea di realizzare un vinile su cui sarà possibile trovare tutti brani delle due finali 2020 e 2021. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio: mancano dunque pochi giorni per poter partecipare a questa nuova edizione ricca di novità.

«A oggi sono 40 i partecipanti che si sono iscritti all'edizione 2021 di "Cover me", tra cui artisti conosciuti del calibro di Renato Tammi, Roberta Finocchiaro, Francesca Crasnich, Francesco D'Acri, Tommaso Imperiali. Al momento sono iscritti anche sei artisti internazionali, provenienti dalla Germania, da Londra e New York: un riconoscimento importante per questa iniziativa, ma anche la dimostrazione del grande potere della musica di Bruce Springsteen capace di avvicinare e unire le persone» dichiarano gli organizzatori del gruppo Noi & Springsteen.

Il contest

Artisti e band interessate potranno presentare la propria candidatura e concorrere per il podio fino al 31 maggio inviando la propria proposta a info@noiespringsteen.com.

Le candidature verranno valutate da una giuria di qualità composta da esperti e critici musicali: Claudio Trotta (promoter e fondatore di Barley Arts e presidente della giuria), Gianni Poglio (giornalista di Panorama), Alberto Cantù (componente del gruppo Noi & Springsteen), David Drusin (titolare del "Druso"), Ruggero Rosetti (membro dell'Associazione Nebraska dedicata alla musica rock), Leonardo Colombati (scrittore e giornalista). La giuria selezionerà 30 brani che verranno pubblicati sul sito www.noiespringsteen.com, dando la possibilità al pubblico di votare. I 15 brani più votati accederanno automaticamente alla finale che si terrà a Bergamo domenica 29 agosto, in occasione del meeting dedicato a The Boss: Bergamo Racconta Springsteen V Edizione. A completare il contest anche una giuria della critica composta da: Massimo Cotto (scrittore e voce di Virgin Radio e presidente della giuria), Giorgio Berta (Presidente Fondazione Donizetti), Patrizia De Rossi (giornalista e direttrice di Hitmania Magazine), Ugo Bacci (giornalista e critico musicale di L'Eco di Bergamo), Fabio Santini (giornalista, conduttore e voce di RTL 102.5), Ken Rosen (storico per formazione, tecnologo di professione). Questi esperti assegneranno un punteggio da 0 a 3 punti a ogni brand e l'artista che otterrà il maggior punteggio riceverà il Premio della Critica del Contest Cover Me. Il regolamento completo è consultabile qui.