Covid-19, a Olgiate Molgora 67 casi. Il sindaco: «Contattate il Comune»

Era stato uno dei Comuni più colpiti dalla virulenza dell'epidemia la scorsa primavera, e lo è ancora oggi, nella seconda ondata. A Olgiate Molgora la situazione non è rosea, come sottolinea il sindaco Giovanni Battista Bernocco: 67 positivi al Sars-Cov2 e 9 in sorveglianza attiva.

«Tutti noi ci auguravamo di non dover rivivere le limitazioni che abbiamo già conosciuto, ma al di là delle legittime critiche rispetto a quanto disposto - spiega il primo cittadino - siamo nuovamente chiamati alla responsabilità e al senso di comunità per le quali Olgiate Molgora si è sempre distinta».

L'invito del sindaco è rivolto alle persone positive residenti in paese, affinché si mettano in contatto con l'Amministrazione comunale. Per questo sono stati diffusi, per ragioni di urgenza e necessità, i numeri di telefono dei riferimenti (in coda all'articolo).

«Giovedì mattina il nostro Comune ha riconvocato il Centro Operativo Comunale per far fronte alle difficoltà che saremo costretti ad affrontare e per rispondere alle necessità delle persone fragili, riattivando anche i servizi che in primavera siamo riusciti a realizzare grazie ai volontari. Vi aggiornerò comunque passo passo - ha concluso Bernocco rivolgendosi ai suoi concittadini - sui canali ufficiali del Comune anche per rispondere alle vostre domande. Nel ringraziarvi di cuore per il senso civico e per gli sforzi che ognuno di voi dovrà sostenere, vi invito nuovamente a rispettare attentamente le disposizioni ministeriali».

I numeri da chiamare per necessità

assessore ai Servizi sociali (Maurizio Maggioni): 333 6167322

assessore alla Protezione civile (Matteo Fratangeli): 340 6056196

assessore all'Istruzione (Paola Colombo): 349 7405673

consigliere delegato al coordinamento dei commercianti (Piera Quinto): 334 7429026

cellulare Polizia locale: 348 9011577