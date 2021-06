Bollettino covid, i dati di mercoledì 2 giugno: 9 casi a Lecco

Sono 519 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Lombardia nella giornata di mercoledì 2 giugno con l'indice di positività che si attesta sull'1,28%. Restano ancora ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali della Regione 207 persone - 13 in meno in una sola giornata - mentre i pazienti positivi al covid ancora ospedalizzati sono 980, ben 93 in meno rispetto a martedì 1° giugno.

Dieci invece i nuovi decessi purtroppo accertati anche nelle ultime ventiquattro ore a livello regionale, con il totale delle vittime del Coronavirus che solo in Lombardia ha toccato quota 33.630.

I dati riferiti alla giornata di oggi sono stati resi noti nel tardo pomeriggio con il bollettino quotidiano della Protezione Civile e di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda il territorio di Lecco e provincia, i contagi registrati il 2 giugno sono stati 9. Da inizio pandemia i contagi nel Lecchese hanno così raggiunto quota 24.818 casi.

Continua intanto serrata la campagna vaccinale: dalle ore 23 di oggi si apriranno le prenotazioni per i cittadini lombardi della fascia 12-29 anni.