Bollettino covid, i dati di domenica 2 maggio: 46 casi a Lecco

Altri 1.287 (contro i 2.139 contagi registrati sabato), di cui 375 nella città metropolitana di Milano, 30.249 tamponi processati, altri 23 decessi (meno della metà del giorno prima) e un tasso di positività in crescita al 4.2% (sabato 3.6%). Questi i numeri della pandemia nella Regione Lombardia al 2 maggio. A diffondere il bollettino con i dati ufficiali, come di consueto, il Ministero della Salute.

Nelle terapie intensive lombarde domenica si registrano 17 nuovi pazienti. Ora in totale sono 542 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate in questi reparti, 6 in più rispetto a sabato.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti covid, in totale sono 3.290 i posti letto occupati dai pazienti meno gravi, 113 in meno confronto alle 24 ore precedenti. Altri 23, purtroppo, i lombardi deceduti e positivi al virus, per una stima totale di 32.922 persone che non ce l'hanno fatta dall'inizio della pandemia. Per fortuna invece, nello stesso periodo, 722.815 malati sono guariti dal virus.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, oggi i nuovi contagi da Covid-19 sono 46. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 23.999. Di seguito i nuovi casi registrati oggi nelle diverse province lombarde.

I dati nelle province lombarde