Bollettino covid, i dati di martedì 22 giugno: 6 casi nel Lecchese

Diminuiscono ancora i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effettuati, sono 126 i nuovi positivi (0,4%). Purtroppo un'altra persona ha perso la vita. Questi i dati più significativi riferiti alla giornata di oggi, martedì 22 giugno, in merito alla situazione Coronavirus in Lombardia. I dati sono stati resi noti come ogni giorno dalla Regione e dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo specifico il territorio lecchese, oggi si sono registrati 6 nuovi casi. Dall'inizio della pandemia a oggi tra la città di Lecco e i comuni della sua provincia il totale è di 24.941.

I dati di oggi, martedì 22 giugno, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 27.289, totale complessivo: 11.354.963

Nuovi casi positivi: 126

Pazienti in terapia intensiva: 73 (-4)

Ricoverati non in terapia intensiva: 389 (-2)

Persone decedute, totale complessivo: 33.758 (+1)

I nuovi casi per provincia: