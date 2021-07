Bollettino covid, i dati di domenica 4 luglio: 3 nuovi casi nel Lecchese

Ecco come si evolve la pandemia di Covid-19 a Lecco e in Lombardia. I dati di oggi, domenica 4 luglio, parlano di 131 nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore in tutto il territorio regionale; i tamponi eseguiti sono stati 25.866. Il tasso di positività è dunque dello 0,5 per cento, leggermente più alto di quello del giorno prima (0,35 per cento).

Continuano a diminuire i pazienti ricoverati

Sono 44 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, uno in meno rispetto al giorno precedente. Negli altri reparti, i ricoverati per covid sono invece 195, cioè 13 in meno. In Lombardia è deceduta una persona per Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dall'inizio della pandemia a 33.786. I guariti/dimessi sono +608. In tutta Italia i deceduti per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 12. Anche i dati di domenica 4 luglio sono stati resi noti come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati tre nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio lecchese hanno così raggiunto quota 24.958. Nessun contagio oggi nella vicina provincia di Sondrio.

Vaccini ai giovanissimi, si va a fine agosto

Intanto sul fronte dei vaccini anticovid, ricordiamo che slittano a fine agosto i nuovi slot per i 12-18enni lombardi che non si sono ancora prenotati per la vaccinazione. Motivo, la riduzione di forniture a luglio rispetto a quanto previsto. Tuttavia in agosto sono in arrivo circa un milione di dosi, sei su dieci di Pfizer e le altre di Moderna.