Bollettino covid, i dati di domenica 6 giugno: 5 casi a Lecco

Altre 359 persone sono state trovate positive al covid in Lombardia nella giornata di oggi, domenica 6 giugno. I casi ( -77 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 27.660 tamponi, il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 1.3%. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Adesso sono 167 i ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono scesi nell'ultima giornata di 54 unità e sono attualmente 833. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.000 persone affette da Covid-19. Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 1045 ; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 782.231. Purtroppo non si è però ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che nell'ultima giornata ha ucciso altre 16 persone; il totale dei decessi è arrivato a quota 33.669.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 5, un incremento in discesa rispetto ai +8 di sabato 5 giugno. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 24.850.

Intanto nella giornata di domani, lunedì 7 giugno, ci saranno due novità in merito alle restrizioni e alla lotta al Coronavirus: a livello nazionale in zona gialla (e quindi anche in Lombardia e a Lecco) il coprifuoco scatterà un'ora più tardi, a mezzanotte; e nel territorio lombardo inizieranno le vaccinazioni nelle aziende, in particolare a Milano.

I dati covid di oggi nelle province lombarde

Milano 114,

Brescia 56,

Bergamo 48,

Monza e Brianza 28,

Sondrio 29

Mantova 17,

Pavia 17,

Varese 13

Lodi 9,

Cremona 5,

Lecco 5.