Emanuele, primo lecchese vaccinato: «Non voglio essere un pericolo per i miei cari»

È stato il primo in assoluto a ricevere la vaccinazione in provincia di Lecco, e cìè da giurare che il suo volto e il suo nome resteranno nella memoria di tutti. Emanuele Moretti, infermiere, non ha nascosto la sua emozione, domenica all'ospedale Manzoni, per avere scelto (come tutte le persone che si sottoporranno alla campagna, trattandosi di adesione volontaria) di presentarsi all'appello della Asst Lecco e per essere stato scelto come "paziente zero".

«Ho scelto di esserci per due motivi - ha spiegato - Lavorando in ospedale non voglio costituire un pericolo per i miei cari, ma lo faccio anche per tutelare le altre persone». Fra i primi cinquanta sottoposti alla vaccinazione nella giornata di domenica, Antonella Angioni in rappresentanza dell'azienda di servizi Dussmann, che a sua volta visibilmente commossa ha dichiarato: «Sono qui perché voglio fungere da esempio per tutti i miei colleghi e le colleghe».