Coronavirus: un vademecum per chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia e Malta

Regione Lombardia ricorda come devono comportarsi le persone che ritornano da un viaggio in uno di questi quattro Paesi. Intanto sarebbero già circa 300 i lecchesi che si sono segnalati all'Ats dall'entrata in vigore dell'obbligo di sottoporsi al tampone