"Cristo del lago", in mostra a Lecco l'ologramma dell'opera attribuita a Leonardo

Resterà esposto fino al 28 luglio nella hall di Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, l'ologramma ad alta definizione del disegno il “Cristo di Lecco”, capolavoro di proprietà della famiglia lecchese Gallo-Mazzoleni. L'opera, attribuita da sempre più studiosi a Leonardo da Vinci, per motivi di sicurezza e conservazione deve essere ben custodita e pertanto la famiglia proprietaria del disegno ha pensato di affidare alla società “The Holoverse”, leader del settore, la realizzazione di un ologramma che riproduce in maniera esatta il disegno a sanguigna.

L’ologramma, contenuto in una apposita teca, sarà ospitato in una installazione ad hoc, realizzata dalla società artigiana valsassinese Alberi Design di Introbio, nella hall dell'ex Palazzo Falck di piazza Garibaldi 4 a Lecco. Una ricostruzione che ricrea una percezione affascinate e reale in ogni minimo dettaglio e che per la prima volta verrà proposta al pubblico in Italia, dopo l'esposizione negli Stati Uniti (a Miami).

"Abbiamo pensato di offrire questa prima assoluta a Confcommercio Lecco, proprio perché l'associazione è stata la prima a crederci, ospitando l'originale del disegno nel dicembre 2019 quando ancora eravamo nelle prime fasi del percorso che ha portato a ricostruire l'origine del disegno - spiegano i proprietari - Gli studi e i riscontri sono cresciuti nel tempo e ora il 'Cristo di Lecco' torna in città con un ologramma davvero suggestivo. Un'occasione unica di vedere da vicino e con il supporto della tecnologia un'opera davvero magnifica".

L'esposizione del "Cristo di Lecco" sarà visitabile da venerdì 14 fino a venerdì 28 luglio durante gli orari di apertura di Confcommercio Lecco: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30.