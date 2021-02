«In tre settimane piazza Fra Cristoforo ha già mostrato tutte le sue pecche»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

“Un tempo …..

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta.

….Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in

modo proporzionale al salario.

Non doveva essere ben fatta per il padrone,

né per gli intenditori, né per i clienti del padrone.

Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura.

…E ogni parte della sedia fosse ben fatta.

E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con

la medesima perfezione delle parti che si vedevano.

Secondo lo stesso principio delle cattedrali…

Non si trattava di essere visti o di non essere visti.

Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.”

(Charles Pèguy – L’argent – 1914)

La bella Piazza Frà Cristoforo, bella per la sua storia e per l’identità di Pescarenico, solo tre settimane fa festeggiava i lavori conclusi dopo anni di attese. Opere nuove per valorizzare questo patrimonio sempre in bilico sul difficile crinale delle esigenze dei tanti residenti e quelle di una spinta culturale e turistica. Un rione, quello pescarenichese, spesso vittima dell’inciviltà dell’abbandono dei rifiuti, la maleducazione di padroni dei cani, parchetti rubati ai più piccoli per uso e consumo di un alcolismo spinto, attività infinite (come il rudere del Parco Addio Monti), parcheggi introvabili...

Di fronte alle fatiche di un quartiere popolare, i lavori della Piazza erano attesi e desiderati da tanti. Eppure da subito, per l’ennesima volta, qualcosa non quadra, e dalla prima evidente bellezza dell’opera ecco che ne emergono subito le grandi pecche, un lago di fango che circonda ogni albero e la strada annessa, e non solo quando piove.

La nuova amministrazione deve subito capire che oggi, con poche risorse, le cose vanno fatte bene non solo pubblicizzate bene, altrimenti si sprecano risorse e tempo, ma soprattutto è ora di dimostrare attenzione alla città ed ai suoi abitanti, unico modo per essere un luogo accogliente anche per i futuri turisti.

Per questo non possiamo non citare Peguy come invito a Sindaco e Giunta con l’augurio che “fare bene” diventi la base di ogni azione.

Filippo Boscagli

Antonio Rossi

Lecco Ideale