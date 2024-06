Compie 10 anni il crocione del San Martino, un simbolo di Lecco

Compie 10 anni il crocione del monte San Martino, un simbolo di Lecco. Per lo speciale compleanno, sabato 22 giugno verrà organizzata un'escursione in quota aperta a tutti con celebrazione di una santa messa alle ore 11. Seguirà il pranzo presso la vicina baita Riccardo Piazza. L'iniziativa è promossa dal gruppo alpini Monte Medale in collaborazione con il Ger di Rancio e i Beck, e il patrocinio del comune di Lecco.

Il crocione del San Martino è del gruppo Ger e nel 2014, per la sua sistemazione in vetta, i volontari dell'associazione I Beck diedero un aiuto significativo nella posa e nei lavori, seguendo il progetto di Gianmario Maver (nella foto sotto). Per gli appassionati di montagna e per gli amanti dei paesaggi unici che il territorio lecchese sa regalare, quello di sabato 22 è un appuntamento da non perdere.