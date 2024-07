In arrivo nel Lecchese 350mila euro per 22 progetti culturali

Regione Lombardia finanzia 340 progetti culturali con uno stanziamento di 6.208.778 euro, a sostegno di musei, biblioteche, archivi storici, luoghi riconosciuti dall’Unesco, itinerari culturali, aree e parchi archeologico, nell’ambito del Bando “Avviso unico cultura 2024”.

In Provincia di Lecco, sono stati ammessi e finanziati complessivamente 22 progetti, per un finanziamento totale di 346.711,10. Ecco come suddivisi: 8 progetti sull’ambito A “Promozione educativa e culturale”, per un totale di 84.301 euro; 7 progetti sull’ambito B “Promozione degli istituti e luoghi della cultura”, per un totale di

132.781,10 euro; 6 progetti sull’ambito C “Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema”, per un totale di 97.000 euro; un progetto sull’ambito D “Soggetti partecipati da Regione Lombardia”, con un finanziamento di 32.628,80 euro.

Zamperini: "La nostra città può essere candidata a Capitale della cultura"

"È anche grazie a momenti di promozione, di corretta comunicazione e di coinvolgimento delle associazioni e degli enti del territorio, se si riescono a reperire maggiori risorse - commenta il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini - In questo caso, ha giocato un ruolo importante l’incontro che ho organizzato nel mese di marzo a Lecco, con l’Assessore Francesca Caruso, in occasione della presentazione di questo bando.Con questa misura, Regione Lombardia, ha voluto dare un sostegno concreto a queste realtà, che attraverso le risorse stanziate, potranno rilanciare la straordinaria offerta culturale e storico-artistica del nostro territorio. Un’occasione per la Provincia di Lecco, per dimostrare che non siamo solamente lago, monti e Promessi Sposi, ma una valida realtà che può essere candidata a Capitale della cultura».