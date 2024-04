Esame per la patente: a Lecco bocciati quasi due candidati su cinque

Nel 2023 a Lecco il 35% di chi ha tentato l'esame di teoria per la patente è stato bocciato. Vi sembra un dalto alto (ed, effettivamente, lo è)? Esclusa Sondrio, è il migliore di tutta la Lombardia. O, se vogliamo, 'meno peggiore'.

Sono davvero mortificanti i numeri diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti via AutoScout24, che fotografano un quadro non certo positivo. Così le province della nostra regione: Brescia (42,7%), Mantova (41,9%), Cremona (41,3%), Como (41,2%), Milano (41,1%), Bergamo (40,8%), Pavia (39,6%), Lodi (39,2%), Varese (38,9%), Lecco (35%), Sondrio (32,5%).

Per quanto riguarda l'esame di guida, invece, l'andamento è opposto: Lecco è la peggiore provincia esclusa Mantova, come dimostra la tabella sottostante: il 24% dei candidati è stato respinto. Già immaginiamo i commenti che metteranno in relazione questa statistica con i numerosi ribaltamenti avvenuti a Lecco di recente...

Già patentati: oggi passerebbe uno su cinque

Secondo la simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, insieme alle maggiori associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca, solo il 22,1% dei lombardi già patentati da almeno cinque anni supererebbe oggi l'esame a pieno titolo (la media nazionale è del 22,3%), un dato che evidenzia l’importanza di effettuare aggiornamenti costanti anche dopo aver conseguito la patente, viste le continue modifiche al Codice della strada avvenute in questi anni.

Ma non si tratta di una bocciatura completa, visto che il campione di cittadini lombardi ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su spie e segnaletica.