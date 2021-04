Bollettino covid, i dati di martedì 20 aprile: 53 casi a Lecco

Nuovo aggiornamento dei dati relativi alla pandemia da Covid-19 a Lecco e in Lombardia. I dati di oggi, martedì 20 aprile (diffusi come ogni giorno da Regione Lombardia e Ministero della Salute) parlano di 46.901 tamponi effettuati con 1.670 nuovi positivi, per un indice che scende al 3,5%. Da inizio emergenza sono stati superati i 9 milioni totali di tamponi effettuati.

Sempre oggi i guariti/dimessi sono 2.816. Diminuiscono ancora i pazienti nelle terapie intensive (oggi -33, ieri -14) ma si registra un lieve aumento dei ricoverati nei reparti (+16). Purtroppo altre 67 persone hanno perso la vita.

Per quanto riguarda in modo specificio il territorio Lecchese, oggi a Lecco e nei comuni della sua provincia i nuovi contagi registrati sono stati 53. Da inizio pandemia i casi di Coronavirus nel Lecchese raggiungono così quota 23.298.

I dati di oggi, martedì 20 aprile

Tamponi effettuati: 46.901 (di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici) totale complessivo: 9.022.749

Nuovi casi positivi: 1.670 (di cui 72 'debolmente positivi')

Guariti/dimessi totale complessivo: 693.524 (+2.816), di cui 4.183 dimessi e 689.341 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 675 (-33)

Ricoverati non in terapia intensiva: 4.639 (+16)

Persine decedute, totale complessivo: 32.386 (+67)

I nuovi casi per provincia