Bollettino covid, i dati di lunedì 10 maggio: 12 casi a Lecco

In Lombardia, a fronte di 16.223 tamponi effettuati, sono 583 i nuovi positivi (3,5%). Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive

Diminuiscono ancora i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-58). A fronte di 16.223 tamponi effettuati, sono 583 i nuovi positivi (per un indice pari al 3,5%). I guariti/dimessi sono 4.583.

Sono questi alcuni alcuni dei dati più significativi riguardanti la giornata di oggi, lunedì 10 maggio, in merito alla situazione Coronavirus in Lombardia, secondo i dati resi noti come sempre da Regione e Ministero della Salute. Purtroppo si contano però ancora 23 persone decedute.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 12. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 24.245.

I dati di oggi, lunedì 10 maggio

Tamponi effettuati: 16.223 (di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici) totale complessivo: 9.883.527

Nuovi casi positivi: 583 (di cui 37 "debolmente positivi")

Guariti/dimessi totale complessivo: 744.091 (+4.583), di cui 3.083 dimessi e 741.008 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 479 (-13)

Ricoverati non in terapia intensiva: 2.668 (-58)

Persone decedute, totale complessivo: 33.205 (+23)

