Bollettino covid, i dati di mercoledì 29 settembre: nel Lecchese 17 contagi

Oggi in Lombardia sono stati effettuati 54.880 tamponi, 438 i nuovi positivi (0,7%). Calano i ricoverati nei reparti (-9), ma aumentano i pazienti in terapia intensiva (+2)

Sono 438 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati oggi in Lombardia a fronte di 54.880 tamponi effettuati, per un indice pari allo 0,7%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, diminuiscono i pazienti nei reparti (-9), mentre si registra un lieve incremento delle persone ricoverate nelle terapie intesive (+2). Purtroppo altre cinque persone hanno perso la vita. Sono questi i dati più significativi che emergono dal quotidiano report del Ministero della Salute e di Regione Lombardia, riferiti alla giornata di mercoledì 9 settembre.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 17 nuovi contagi, un dato in crescita rispetto allo zero di ieri quando Lecco e il suo comprensorio sono risultati "covid free". Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.754.

Tutti i dati di oggi, mercoledì 29 settembre, in Lombardia

Tamponi effettuati: 54.880, totale complessivo: 14.959.652

Nuovi casi positivi: 438

Pazienti in terapia intensiva: 58 (+2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 384 (-9)

Persone decedute, totale complessivo: 34.037 (+5)

I nuovi casi per provincia

Milano: 125 di cui 53 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 74;

Como: 13;

Cremona: 24;

Lecco: 17;

Lodi: 0;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 52;

Pavia: 20;

Sondrio: 15;

Varese: 28.