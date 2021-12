Bollettino covid, i dati di domenica 5 dicembre: a Lecco e provincia 67 nuovi contagi

Sono state trovate altre 2.628 persone positive al Covid in Lombardia nella giornata di oggi, domenica 5 dicembre, i casi (362 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 121.463 tamponi. Il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 2.16%. I dati sono stati resi noti dal report quotidiano del Ministero della Salute e di Regione Lombardia. Adesso sono 124 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (3 in più rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 31 unità per un totale di 955. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.079 persone affette da SarsCov2 (34 in più rispetto a sabato). Nell'ultima giornata il virus ha ucciso altre 8 persone.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 67 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 27.213.

I dati di oggi, domenica 5 dicembre, per provincia