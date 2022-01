Sesso a pagamento: nel 2021 attive a Lecco 155 escort al mese

Il sesso a pagamento supera la pandemia: nel 2021 i numeri del settore sono in forte aumento, come fotografato dai dati del noto portale Escort Advisor.

I dati lecchesi

Nella nostra città, nell'anno solare 2021, sono state attive in media 155 escort al mese, cifra che colloca Lecco fra le ultime 25 province italiane. Di media fascia i prezzi, di poco superiore a 80 euro a prestazione (a Roma, Milano e Olbia si raggiungono i 100 euro).

Lecco rappresenta lo 0,51% degli utenti totali delle escort nel corso dell'anno passato, in una classifica dominata da Roma con il 9,8%. A livello di recensioni scritte, il nostro territorio costituisce lo 0,17%.

I numeri in tutta Italia

Il 2021 si è rivelato un anno di crescita per il settore del sesso a pagamento. Si intuisce dai numeri registrati da Escort Advisor: 122.875 recensioni scritte, 35.719.757 utenti unici annui, 329.541.852 profili escort visualizzati e 565.692.430 ricerche sul sito.

Dai dati si può tracciare il profilo degli utenti di Escort Advisor distribuiti per età. In alcune fasce anagrafiche, le donne sono quasi quanto gli uomini e addirittura li superano: è il caso della fascia 25-34 in cui gli uomini sono il 27,52% e le donne il 29,29%; così come la fascia d'età 18-24, dove gli uomini sono il 18,38% e le donne il 20,98%.

Nel 2021 sono stati 107.664 i numeri di cellulare delle sex worker visibili su Escort Advisor, pari a circa l'82% del totale delle escort che si sono pubblicizzate online nel 2021.

La presenza delle escort in Italia è ormai definita nelle grandi province italiane. Nella capitale Roma, nel 2021, hanno lavorato in media 2.905 escort, a Milano sono state 2.215, segue Torino con 1.497, Napoli con 1.365, Bologna con 1.035, Brescia con 1.015, che figura anche come la provincia lombarda con più ricerche per la parola "escort", poi Firenze, Verona, Genova, Salerno.

Età e nazionalità: l'identikit

Secondo i dati del portale, l'età delle escort attive nel 2021 è al 55,4% tra i 25 e i 36 anni; al secondo posto la fascia 18-24 (29,6%), al terzo 37-45 (12,1%) e a seguire le over 46.

La nazionalità più presente è quella brasiliana, il 16% del totale, seguita da Italia, Colombia, Argentina e Venezuela. LLa presenza del Sud America è massiccia, mentre nelle prime dieci nazioni si trovano anche spagna, Cina, Russia, Cuba e Romania.