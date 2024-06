I lecchesi amano l'italiano: sono i primi studenti in Italia

Gli studenti lecchesi sono i più bravi in Italia nella lingua madre. Lo afferma lo studio condotto da Openpolis sulle prove Invalsi sostenute dalle classi di quinta superiore durante l'anno scolastico 2022/2023, ripreso dai colleghi di FrosinoneToday.it. Il prossimo 19 giugno è previsto l'inizio degli esami di maturità, un test in cui saranno messi alla prova gli apprendimenti di studenti e studentesse nell’arco del ciclo di istruzione.

I lecchesi sono i primi studenti in italiano

I risultati delle prove Invalsi del 2023 hanno ampiamente mostrato i divari territoriali esistenti tra gli alunni. All’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, gli studenti che raggiungono livelli di competenza adeguati in italiano sono il 51% (erano il 64% nel 2019). Una quota che sale al 62% nel nord del paese (era 76% prima del Covid), mentre nel centro Italia è in linea con la media nazionale. Scende nel mezzogiorno, dove traguardi adeguati in italiano sono raggiunti dal 39% degli alunni (contro la metà circa dell’ultima rilevazione pre-pandemica).

Anche in termini di punteggio medio raggiunto, il calo nelle prove di italiano in quinta superiore è stato netto e repentino. Dai 200 punti del 2019 ai 186,3 del 2021 (nel 2020, come noto, le prove non si sono potute tenere). Da quella soglia, il punteggio medio è scivolato a 185,4 nel 2022 e a 184,9 l’anno scorso. Oltre 15 punti in meno rispetto al pre-pandemia.

In attesa di capire se le prove 2024 potranno rappresentare una prima inversione di tendenza, è interessante approfondire i divari territoriali sottesi al punteggio medio rilevato nel 2023. Con la premessa che i dati a livello locale presentano delle limitazioni in termini di analisi, sia rispetto alla disponibilità (sono presenti solo per i comuni con almeno due plessi), che all’accuratezza in confronto al dato aggregato.

Con queste cautele, tra le città capoluogo Lecco è quella dove nello scorso anno scolastico si sono raggiunti i punteggi in media più elevati (206,72 punti), seguita da Aosta e Sondrio. Il dato più basso d'Italia si è registrato ad Arzachena (Sassari) con 136,93.

Oggiono svetta

Con parziali ancora migliori rispetto a quelli di Lecco, almeno in base ai dati raccolti, troviamo Calolziocorte con 216,14 e Oggiono con 224,58, Monticello Brianza con 223,72 e Merate con 209,27.