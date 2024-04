172 anni di Polizia di Stato: reati in calo, lo spaccio rimane una piaga

Meno reati nel 2023 della Polizia di Stato. Il dato sui delitti diffuso da corso Promessi Sposi vede una diminuzione del 4.3%, ma quello dello spaccio di stupefacenti rimane il grande problema del nostro territorio, accentuato dalla presenza di enormi aree boschive che rappresentano i luoghi ideali per installare bivacchi e piazze. Palazzo delle Paure ha ospitato le tradizionali celebrazioni, anticipate dalla deposizione della corona di fiori in memoria dei caduti avvenuta all'interno della sede di corso Promessi Sposi: presenti il questore Ottavio Aragona e il prefetto Sergio Pomponio, accompagnato dagli onori resi dal picchetto.

In prima fila si sono schierati i colleghi di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, il procuratore Ezio Domenico Basso, il sindaco Mauro Gattinoni con la vice Simona Piazza e il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli, vari sindaci e rappresentanti delle istituzioni territoriali. Dopo la proiezione del video riassuntivo, il questore Aragona ha illustrato l'andamento della delittuosità sul territorio, dedicando larga parte del proprio discorso al potenziamento - e all'efficienza - dei piani per la sicurezza che riguardano le partite interne della Calcio Lecco 1912.

Immancabili le citazioni sul tema dei passaporti, con l'Ufficio dedicato di via Leonardo da Vinci che da tempo deve reggere una grande pressione, il progetto Star pensato per le vittime delle violenze di genere e il passaggio sugli interventi nelle scuole: proprio i giovani della scuola Stoppani hanno chiuso il lungo momento esibendosi in un breve concerto di fronte alla sala gremita, che ha risposto con un lungo e sentito applauso.