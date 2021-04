Dati sbagliati all'anagrafe di Lecco? Ecco come chiedere il cambio

Un progetto sperimentale per permettere ai lecchesi di chiedere la variazione di dati registrati erroneamente presso l'anagrafe. Il Comune ha aderito all'iniziativa di attivazione del servizio di “Rettifica dati per errori materiali” avviata sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; attraverso questo nuovo strumento il cittadino potrà segnalare la presenza nella banca dati di errori materiali riguardanti i dati anagrafici o la presenza di una discordanza rispetto ai dati presenti nei documenti in suo possesso.

La sperimentazione, realizzata in collaborazione con Sogei, la società di Information Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con ANCI, vedrà protagonisti insieme al Comune di Lecco i Comuni di Barletta, Bergamo, Firenze, Milano, Prato e Torino.

Segnalare dati anagrafici sbagliati: come fare

Da domani e fino al 12 maggio, accedendo al portale ANPR, all’indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/a-cittadini, e identificandosi con SPID, CNS o CIE, il cittadino potrà segnalare l’esistenza di errori materiali e incongruenze relative ai suoi dati anagrafici (non di familiari o altri componenti il nucleo familiare), riducendo i tempi di istruttoria necessarie per questo genere di correzioni. Il sistema non può essere utilizzato per effettuare un cambio dell’indirizzo di residenza o di stato civile.

Per maggiori informazioni è possibile prendere contatti con il servizio anagrafe del Comune di Lecco al numero 0341 481292.