A Dervio un concorso fotografico dedicato all'ambiente montano

È dedicato all’ambiente montano locale la prima edizione del concorso fotografico del Comune di Dervio. «La sponda del lago di Como, su cui si affaccia il territorio derviese, accoglie ogni anno moltissimi turisti e visitatori - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Questo territorio di grande bellezza dispone di un meraviglioso capitale naturale dominato dal Monte Legnone con i suoi 2.609 metri. Per valorizzare questo prezioso capitale è nata l'idea di bandire il concorso fotografico "I monti di Dervio e della Valvarrone con i loro sentieri, alpeggi e cascine, gente di montagna, flora e fauna"».

I tre momenti salienti

Il programma del concorso è articolato in tre momenti:

invio del materiale entro le ore 12 del 10 maggio 2021, con valutazione della giuria di esperti: Carlo Borleghi, Alberto Locatelli e Silvio Sandonini

la mostra fotografica, presso la sala civica, del 29 e 30 maggio 2021 con votazione del pubblico. Le migliori foto entreranno nel calendario derviese 2022

serata di premiazione, presso il cineteatro Paradise, del 2 giugno 2021 con proiezioni varie.

Come partecipare e premi

Il concorso è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni, residenti e non residenti. Per partecipare occorre prendere visione del regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Dervio, del Comune di Pagnona, del Comune di Premana; del Comune di Sueglio e del Comune di Valvarrone, oltre che reperibile da Proloco che collabora alla realizzazione dell'evento.

I premi messi in palio hanno un valore complessivo di 1.500 euro e sono decisamente interessanti, pensati per chi ama la fotografia: il primo premio è un drone, che permette di effettuare meravigliose riprese dall'alto, il secondo premio è uno zaino professionale per attrezzatura fotografica ed il terzo è un buono acquisto di materiale fotografico. Per i più giovani è previsto un premio costituito da un buono acquisto di materiale fotografico del valore di € 300