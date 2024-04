"Non siamo stati noi ad attaccare la Pro loco. Ecco perché esistiamo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In risposta al comunicato pubblicato a mezzo stampa dal titolo 'La Pro loco non fa politica, accuse irrispettose', dichiariamo che non abbiamo mai diffuso volantini riguardanti la Pro loco Dervio, per la quale abbiamo solo rispetto. I nostri volantini sono numerati e consultabili su ogni nostra pagina social.

Chiediamo alla Pro loco di chiarire la cosa ufficialmente, dal momento che con questa dichiarazione, sovrapponendoci a una pagina che non ha niente a che fare con noi e che non diffonde volantini, ci mette in pessima luce in una singola riga di testo, senza alcuna motivazione.

Fatta questa precisazione, vogliamo cogliere l'occasione per fare luce su alcuni aspetti fondamentali del nostro Comitato.

"Nasciamo come gruppo di cittadini preoccupati"

Siamo nati come gruppo di cittadini derviesi preoccupati per l'erosione di valori quali la trasparenza delle istituzioni, la democrazia e la partecipazione attiva dei cittadini, erosione che seppure presente a livello nazionale, qui a Dervio sembra aver raggiunto livelli intollerabili.

Tutti noi vediamo nel Comitato la forma di partecipazione civica che spesso è stata negata da un'Amministrazione comunale che, arroccata dietro un implicito "ho vinto io, comando io", non rende conto ai cittadini.

Riguardo alla sterile polemica sull'anonimato dei nostri membri, ribadiamo che non vi è nulla di illegittimo o vergognoso nel fatto che cittadini privati vogliano associarsi a un gruppo senza dover sbandierare il proprio nome e cognome ai quattro venti.

Scegliere di rimanere anonimi è per alcuni anche un modo per tutelarsi da eventuali ritorsioni o gogne mediatiche da parte di chi detiene il potere, pratiche da cui l'attuale Amministrazione non si è affatto astenuta: accessi negati o gravemente ritardati ad atti pubblici, cittadini bannati da pagine di pubblica utilità, telefonate intimidatorie ai privati cittadini sono solo alcuni esempi.

"Tono aggressivo per reagire alle critiche"

Altro elemento preoccupante è il tono estremamente aggressivo e denigratorio con cui alcuni esponenti dell'Amministrazione e loro sostenitori reagiscono alle critiche. Invece di confrontarsi con dati e argomenti, si trincerano dietro accuse di disfattismo, vigliaccheria e insulti puerili, conditi da un esasperato qualunquismo. Chi ha avuto occasione di presenziare ai Consigli comunali, avrà potuto notare che questo clima di bullismo caratterizza anche le riunioni istituzionali.

L'intimidazione sistematica di certo non incentiva la partecipazione pubblica, oltre a soffocare qualsiasi forma di ragionato dissenso, ed è pertanto ancor più forte il nostro impegno nel vigilare sulla trasparenza del Comune e contrastare tali comportamenti.

In questo clima di caccia alle streghe, non possiamo che rallegrarci per i molti messaggi di solidarietà che ci sono arrivati; esprimiamo la nostra gratitudine a tutti coloro che supportano la nostra iniziativa e a tutti coloro che vi portano nuova linfa: oltre a rafforzare il nostro impegno per la trasparenza, democrazia e partecipazione a Dervio, rinforzate la nostra consapevolezza di essere una comunità in dialogo, al di là di chi, con trucchi da prestigiatore, vi racconta quotidianamente del nuovo nemico pubblico.