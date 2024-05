Da ogni angolo del mondo per una cena sospesi nel cielo sul Lago di Como

Ancora un grande successo per Dinner in the sky a Dervio. Per il terzo anno consecutivo il ristorante a 50 metri di altezza famoso in tutto il mondo ha attirato nella splendida cornice sul Lago di Como un pubblico internazionale, facendo spiccare il 'volo' alla cucina del territorio grazie all'abbinamento tra il panorama mozzafiato e le eccellenze gastronomiche locali.

Sono state quasi 500 le persone salite a bordo dell'attrazione tra il 21 e il 26 maggio. I commensali di Dinner in the sky sono arrivati da diverse Regioni d'Italia (incluse Campania, Liguria e Piemonte), dalla Germania, dalla Svizzera e persino dagli Stati Uniti. Dinner in the sky ha inoltre ospitato un esclusivo evento organizzato dalla Dako, un'importante azienda polacca.

Nonostante le condizioni meteo incerte, gli ospiti hanno potuto vivere un'esperienza appagante e divertente in una location unica al mondo. Il Lago di Como conferma in questo modo il suo ruolo di destinazione fortemente attrattiva anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

L'alta proposta dello chef Gandola

Molto apprezzati ancora una volta i menù dello chef Luigi Gandola, patron del ristorante 'Salice Blu' di Bellagio e volto noto della televisione, grazie alle sue partecipazione al programma Rai 'La Prova del Cuoco'. Per il terzo anno la cucina gourmet di Gandola ha incontrato il fascino dell'esperienza targata Dinner in the sky. Una proposta culinaria di prima qualità, molto attenta alla valorizzazione delle materie prime locali e della tradizioni gastronomica italiana, abbinata a vini e spumanti di eccellenza.

"Desidero rivolgere un ringraziamento allo chef Gandola e a tutto lo staff di cucina - dichiara Stefano Burotti (Dits Italia Srl) - per la grande professionalità dimostrata e per aver saputo gestire la situazione con preparazione ed efficienza, a dispetto delle condizioni metereologiche non certo ottimali che hanno messo a rischio alcuni eventi. Nonostante il clima, la qualità dell'offerta Dinner in the sky è stata premiata dal pubblico che ci ha regalato ancora una volta tante emozioni e divertimento ad alta quota. Il Lago di Como è ormai diventato un luogo del cuore, nel quale torniamo sempre molto volentieri e dove la nostra attrazione acquista un fascino speciale e unico. Un ringraziamento anche all'Amministrazione comunale di Dervio per la fiducia nel nostro progetto e per aver confermato, anche quest'anno, il proprio prezioso supporto".