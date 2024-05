Lago di Como, inaugurato il primo taxi boat di Dervio

La Neomarine di Dervio ha varato il primo taxi boat in servizio nel paese del ramo lecchese del Lago di Como. Un evento che segna la crescita dell'importante cantiere navale e del paese sul fronte turistico.

"Questo è un momento molto significativo per la nostra attività e per il territorio - spiega Marco Achler della Neomarine - Noi vogliamo proseguire la crescita tanto che stiamo lavorando a un servizio di taxi boat elettrico con sede a Dervio". La nuova imbarcazione, che avrà tra gli skipper una donna, Barbara De Molli, è così entrata in servizio sul Lario.

Il varo nel porto di Dervio si è tenuto venerdì alla presenza delle autorità tra cui il sindaco Stefano Cassinelli.