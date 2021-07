Taglio del nastro a Dervio per il primo Acquapark del Lago di Como

"Un nuovo modo di fare turismo sul lago, questo è il primo Acquapark del Lago di Como e unire i nostri paesaggi magnifici al divertimento per i ragazzi è la cosa migliore da fare".

Così Luigi Lusardi, presidente dell'Autorità di Bacino, ha dato il via alla stagione dell'AcquaPark di Dervio. Si tratta di un'area di 500 metri quadrati in località Foppa fatti di scivoli, trampolini, ostacoli per un'esperienza unica sull'acqua, un divertimento per tutte le età. Anche gli amministratori del Comune di Dervio erano presenti all'apertura e il sindaco Stefano Cassinelli spiega: "Quando abbiamo parlato per la prima volta dell'idea con il presidente Lusardi abbiamo subito avuto piena condivisione, già da qualche tempo il presidente stava pensando a un progetto così sul lago e Dervio si è candidata per ospitarlo. L'obiettivo è offrire divertimento sano ai ragazzi, da anni si sente dire che non c'è nulla da fare qui sul lago, questa è una delle risposte che possiamo dare: creare un parco acquatico per far divertire tutte le fasce d'età".

Il parco acquatico è stato inaugurato dai ragazzi che partecipano al progetto educativo Living Land ma da oggi è aperto al pubblico. "Speriamo che la risposta sia positiva - spiega Lusardi - e potremmo pensare di farlo diventare anche più grande l'anno prossimo, questo è il primo passo, bisogna osare e innovare per restare sul mercato del turismo". Uno dei punti di forza è la vicinanza con la Brianza e Milano e il sindaco Cassinelli spiega: "C'è un parco simile all'Idroscalo e uno a Rimini realizzato dalla GoLeisure come il nostro a Dervio, questo è il primo sul lago di Como, pensiamo che sia un'attrazione turistica in più per far conoscere il nostro paese. Da qui a fine settembre sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19, ma stiamo già pensando anche a un paio di eventi speciali serali".