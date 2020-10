«Danni causati dalla pulizia post-maltempo»: la minoranza presenta un'interrogazione

Interrogazione a Dervio sui danni che sarebbero stati causati dalle operazioni di pulizia delle rive del lago seguite al maltempo dei giorni scorsi.

«Insieme a decine di altri cittadini esterrefatti abbiamo assistito alle operazioni per rimuovere i detriti legnosi che galleggiavano sulla superficie del lago a seguito delle ultime piogge, un intervento che in passato è stato fatto decine di volte, nei tempi e nei modi più corretti, con ottimi risultati e senza arrecare ulteriori danni al territorio - spiega l'ex sindaco Davide Vassena del gruppo consigliare "Insieme per Dervio" - Quello che è successo questa volta, con l'utilizzo di mezzi meccanici e senza alcuna particolare accortezza, ha invece determinato ingenti danni al patrimonio pubblico, rovinando la bella passeggiata del lungolago, e anche a delle imbarcazioni di privati cittadini. Abbiamo quindi presentato un'interrogazione per conoscere come sia stato possibile effettuare un intervento con tali modalità e che ha causato così pesanti conseguenze, e per conoscerne le responsabilità e le modalità con cui si intende ripristinare tutti i danni causati».

Il testo dell'interrogazione

Considerato che:

tra il 3 e il 5 ottobre sono stati effettuati lavori di pulizia delle rive del lago in località Foppa e dello specchio d'acqua del porto vecchio per la rimozione di detriti legnosi con mezzi meccanici

che tali operazioni risultano essere state effettuate con imperizia agli occhi di numerosi cittadini, probabilmente con mezzi non particolarmente adatti e sicuramente con troppa fretta, considerando che il livello del lago era ancora in fase di crescita e conseguentemente stava riversando nuovo materiale

che durante tali operazioni sono stati causati danni ad imbarcazioni di proprietà privata, la rottura di faretti della passeggiata a lago, la rottura della lastra di marmo della caratteristica "rosa dei venti" ed altri danni alla pavimentazione del lungolago e in generale al patrimonio pubblico

dica il sindaco o l'assessore ai Lavori pubblici:

quali sono le imprese intervenute per tali operazioni e sulla base di quale incarico; quali opere provvisionali per la sicurezza del cantiere sono state messe in atto; chi era il responsabile incaricato di seguire i lavori per conto dell'amministrazione comunale e quali indicazioni ha dato alle imprese intervenute; come si intende intervenire per riparare nel più breve tempo possibile tutti i danni causati.

