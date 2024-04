Super donazione di un privato: Dervio avrà un Lido alla Foppa

Dervio avrà un nuovo Lido alla Foppa grazie alla generosità di un privato. Con una sponsorizzazione di 135mila euro il Comune di Dervio potrà andare a realizzare un intervento di cui si parla da tantissimi anni.

"Si tratta di una sponsorizzazione, come previsto dalle normative attuali, che consente ai privati di finanziare opere pubbliche - commenta il sindaco Stefano Cassinelli - La più famosa è quella di Tod's per il restauro del Colosseo a Roma, chiaramente con fondi superiori. Ma il nostro paese potrà vedere una riqualificazione di Foppa concentrata sull'uso della spiaggia che da sempre è la spiaggia dei derviesi. Il bando di sponsorizzazione, a cui ha aderito per ora un privato che propone di finanziare l'intervento in ricordo di un famigliare, prevede un contributo a favore del Comune di 135mila euro a cui si aggiunge il progetto del Lido e la direzione lavori del cantiere".

L'iniziativa rientra in un progetto di riqualificazione e valorizzazione della zona di Foppa con una ridefinizione degli spazi e dell'utilizzo del lago. "L'Amministrazione comunale è molto soddisfatta di questo risultato a cui sta lavorando da tempo e che prevede importanti cambiamenti sull'utilizzo degli spazi a lago, e ringrazia i privati per la sensibilità e l'attenzione verso il territorio".