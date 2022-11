Un nuovo palazzetto dello sport per Dervio: come sarà

Dervio avrà un nuovo palazzetto dello sport a servizio del Centro sportivo "Azzurri d'Italia". L'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo centro di proprietà del Comune è stato approvato dalla Giunta regionale e illustrato dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi. Un progetto presentato oggi in municipio a Dervio insieme al sindaco Stefano Cassinelli che si è detto molto soddisfatto per un'opera importante, attesa da anni e frutto di uno sforzo economico molto significativo da parte dell'Amministrazione derviese che ha lavorato per reperire le risorse necessarie.

Il costo complessivo dell'opera, 2.950.000 euro, sarà co-finanziato dalla Regione con un contributo pari a 1,4 milioni di euro. La struttura comprende due campi da calcio, un blocco spogliatoi e un campo da beach volley. Sono già previsti i lavori per la realizzazione di una pista di atletica con anello a quattro corsie e un rettilineo per i 100 metri; è stato già approvato e affidato il relativo progetto definitivo-esecutivo. Il nuovo palazzetto dello sport rappresenta di conseguenza il naturale completamento per incentivare sempre più la pratica sportiva giovanile, consentendo di svolgere l'attività anche al coperto. La struttura sportiva sarà un punto di riferimento anche per gli atri comuni dell'Alto Lago.

"Il centro sportivo 'Azzurri d'Italia' di Dervio - ha spiegato Rossi - situato in posizione panoramica sul lago di Como, sarà presto dotato di un nuovo palazzetto dello sport. L'obiettivo è incentivare di più la pratica sportiva, soprattutto nei più giovani, proponendo strutture all'avanguardia e garantendo la sicurezza degli atleti, che troveranno un luogo moderno dove allenarsi".

Il progetto nel dettaglio

Il progetto prevede la realizzazione di un grande volume prefabbricato all'interno del quale si troveranno i campi da gioco, gli spazi per il pubblico, le tribune, gli spogliatoi, i locali tecnici e i magazzini di servizio; un volume di dimensioni inferiori è destinato ad accogliere l'ingresso alla struttura e gli spazi ricreativi e di servizi aperti alla collettività. Il Palazzetto è dimensionato per ospitare i campi da gioco regolamentari di calcio a cinque, basket e pallavolo; sarà completamente fruibile anche dalle persone con disabilità motoria. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro due anni con probabile inaugurazione nel novembre del 2024.

"Grazie anche a importanti risorse regionali messe in campo con gli strumenti della programmazione negoziata questa struttura diventerà realtà - ha sottolineato Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montana e Piccoli comuni - È costante l'attenzione della nostra amministrazione per i territori nella ricerca di uguali opportunità di accesso ai servizi e di sviluppo per tutte le aree della Lombardia. Dervio è un comune compreso anche nel percorso di sviluppo della Strategia per l'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario e sarà chiamato a continuare la proficua collaborazione che ha già cominciato a dare importanti risultati".