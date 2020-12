Dervio, il sindaco si improvvisa "spazzaneve" a bordo del proprio quad

La neve caduta copiosamente tra la notte di domenica e la mattinata di lunedì ha causato disagi pesanti in tutto il territorio, dalla Brianza al lago. Quasi 30 centimetri che hanno prodotto difficoltà nella pulizia delle strade per consentire (ricordando che oggi è comunque zona arancione) i collegamenti.

A Dervio, il sindaco Stefano Cassinelli non ci ha pensato molto e di prima mattina ha aiutato i volontari del gruppo cittadino di Protezione civile nella pulizia delle vie del paese, per spazzare la neve a bordo strada. Cassinelli ha utilizzato il proprio quad, dotandolo di lama anteriore, per accumulare la neve e spostarla, esattamente come fosse uno spazzaneve. «Tengo a precisare che si tratta del mio quad personale - ha specificato, interpellato dalla stampa - per evitare sterili polemiche visto che abbiamo pulito anche la via in cui abito».

Nelle prime ore del pomeriggio l'attività del primo cittadino e dei volontari di Protezione civile si è concentrata sulla svincolo della Strada Statale 36.

