Calcio Lecco, Di Nunno ricoverato in ospedale per problemi respiratori

Nuovo ricovero in ospedale per Paolo Leonardo Di Nunno. Il patron della Calcio Lecco 1912 è stato trasportato al nosocomio “Galeazzi” di Milano per problemi respiratori. Come illustrato dai colleghi di Lcn Sport si trarrebbe di una polmonite, con il sospetto che sia derivata da un’infezione da covid.

Le condizioni dell’amministratore delegato bluceleste - già colpito da polmonite un mese fa a causa delle complicazioni sorte al termine di un intervento chirurgico - sono descritte come stabili. Intanto oggi, domenica 17 dicembre alle ore 16.15 la Calcio Lecco scenderà in campo al Rigamonti Ceppi per una partita importatissima contro la Ternana.