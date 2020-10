Ordinanza regionale sotto accusa, Gattinoni: «Ci era stata consegnata una bozza diversa per la Dad»

Continua a far discutere l'ordinanza firmata ieri dalla Regione Lombardia d'intesa con tutti i sindaci dei capoluoghi, che dispone la didattica a distanza per tutte le scuole superiori: «Ma la bozza che ci era stata consegnata era diversa -, ha spiegato alla "Dire" Mauro Gattinoni, primo cittadino di Lecco-. Nella stesura dell'ordinanza si parlava di didattica digitale integrata, che non è la stessa cosa». I sindaci «non erano assolutamente d'accordo. La didattica si fa o tutti in presenza, o integrando con quella a distanza, e noi abbiamo dato il consenso su quest'ultima», chiarisce Gattinoni, al contrario di quanto detto da Beppe Sala, sindaco di Milano, nella mattinata di giovedì, che aveva parlato del fatto che la parte sulla Dad fosse un po' "scappata" all'attenzione dei primi cittadini: «Ma non è così. Ed è proprio per questo che abbiamo chiesto d'urgenza una riunione con il presidente Attilio Fontana (oggi alle 13, ndr): o ci sono misure sanitarie tali da rendere urgente questa disposizione oppure dobbiamo chiedere una marcia indietro. Addirittura sono stati fatti riferimenti per le lezioni a distanza anche per le elementari e le medie...».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una presa di posizione che sembra mettere d'accordo tutti i sindaci: «La parte sulla didattica a distanza non ci è sfuggita, l'ordinanza era proprio diversa», ha attaccato Mattia Palazzi, primo cittadino di Mantova. In mattinata, Palazzi si era già sfogato sui social, dove aveva scritto che «le lezioni vanno garantite in classe il più possibile» e come sia «sbagliato imporre la didattica a distanza per le scuole superiori». A maggior ragione oggi che il Governo «ha stanziato 360 milioni di euro per il trasporto scolastico».