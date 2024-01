Il 10eLotto sorride alla Brianza: vinti 60mila euro

Si festeggia in Brianza. Nel concorso di giovedì 4 gennaio, un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro messo a segno Verderio, in provincia di Lecco, da 60 mila euro. La Dea Bendata ha fatto tappa nei nostri territori: a Carate Brianza, con una giocata di soli 6 euro, è stato centrato un ‘9’ con Oro e Doppio Oro da 1 milione di euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. In Lombardia fortuna anche nell’estrazione del Lotto grazie ad un terno sulla ruota di Venezia da 13.500 euro realizzato a Milano, a fronte di una giocata da 3 euro

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall’inizio del 2024.